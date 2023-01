Morte Coppi: Welcome Castellania a giornalisti Rullo e Brusorio

(ANSA) - CASTELLANIA, 02 GEN - Dopo la sospensione nel 2021 e il posticipo dello scorso anno a marzo causa disposizioni Covid, quest'anno il paese natale di Fausto Coppi, ovvero Castellania Coppi (Alessandria) è tornato a celebrare l'anniversario della morte del Campionissimo (1960) nella tradizionale data del 2 gennaio. Al termine della messa di suffragio alla presenza dei figli Marina e Faustino, nella chiesetta del borgo sulle colline tortonesi consegna del premio giornalistico internazionale 'Welcome Castellania' a Floriana Rullo (Corriere della Sera) e Paolo Brusorio (capo redazione La Stampa Sport). 'Benefattore dello Sport 2023' Elvio Chiatellino, presidente della cooperativa sociale 'Quadrifoglio' di Pinerolo (Torino). "Un grande appassionato di ciclismo, di cui ricorda tutto, una vera e propria 'enciclopedia' - sottolinea Massimo Merlano, presidente Consorzio Turistico Terre di Fausto Coppi - cui oggi riconosciamo anche il costante impegno organizzativo e finanziario per l'arrivo in Piemonte delle tappe di Giro e Tour". Proprio le due storiche corse interesseranno - la prima quest'anno, la seconda nel 2024 - la vicina Tortona. "Anche se Castellania non sarà direttamente coinvolta - osserva il sindaco Sergio Vallenzona - saremo comunque 'presenti' con alcuni progetti per valorizzare il nostro territorio, primo su tutti il restyling del Mausoleo dedicato a Fausto e al fratello Serse, abbinato alla realizzazione del percorso 'Collina dei Campioni'". Conclusione della cerimonia a Casa Coppi con la collocazione delle piastrelle dedicate ai 3 premiati. (ANSA).