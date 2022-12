Natale: a Moncalieri spettacolo di luci nel borgo storico

(ANSA) - TORINO, 09 DIC - Giochi di luci e colori per il tutto il periodo natalizio a Moncalieri, Fino all'8 gennaio il 'Moncalieri Light show' illumina quattro luoghi storici dell'antico borgo raffigurando la volta celeste e le fasi lunari. Da piazza Vittorio Emanuele II al Castello Reale, da Porta Navina al Ponte dei Templari, i visitatori potranno ammirare la mappa del cielo. Ad accompagnarli il "Saturnio parlante", la statua del dio Nettuno - il simbolo della città di Moncalieri - che si anima raccontando la storia della città i dai suoi albori ai giorni nostri. Anche la facciata del Comune prende vita con il videomapping. Premi in palio per le foto più belle dello spettacolo di luci scelte dalla giuria popolare del "Contest Moncalieri".

Tra gli appuntamenti in agenda dal 21 dicembre all'8 gennaio, ottava edizione 'Presepi dal Mondo', la mostra organizzata dalla Famija Moncalereisa nelle sale della sede in via Alfieri 40, a due passi dal Castello Reale. "Nonostante il periodo difficile abbiamo scelto di non rinunciare alle iniziative del Natale - spiega il sindaco, Paolo Montagna - Grazie alla tecnologia a led che garantisce risparmio energetico e sostenibilità ambientale, siamo riusciti ad offrire uno spettacolo meraviglioso nel nostro Centro Storico. Ma il Natale di Moncalieri saprà coinvolgere tutta la città con le tante iniziative proposte".

"La sinergia tra il Comune di Moncalieri ed Enel X ha portato ad illuminare quattro monumenti simbolo della Città, mettendo in risalto le peculiarità architettoniche durante tutto l'anno - aggiunge Angelo Ferrero, Assessore al Commercio - È un progetto unico, sicuramente in Piemonte, anche perché non è una installazione temporanea, ma è definitiva. Nei prossimi mesi vogliamo sviluppare il progetto per rendere Moncalieri un polo turistico sul tema della valorizzazione architettonica monumentale tramite Luci Artistiche" (ANSA).