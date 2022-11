Malcolm McDowell, Donald Trump è un idiota

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Malcolm McDowell, pseudonimo di Malcolm John Taylor, nato a Leeds nel 1943, non è certo a 79 anni suonati più il 'drugo' di ARANCIA MECCANICA, ma i suoi calci li sa ancora dare. Questa volta la vittima è Donald Trump in persona. "È un uomo stupido, un idiota, ma che ha purtroppo molti seguaci - dice l'attore al Torino Film Festival -. Non c'è mai stato un pericolo così grande in America. Solo tre giorni fa si è seduto a tavola con Nick Fuentes, noto antisemita e poi ha detto che non sapeva chi fosse: come si fa ad essere così stupidi. Tutte le notizie che non lo incensano dice che sono fake news, anche se il suo seguito potrebbe far temere una guerra civile per fortuna è stupido ". (ANSA).