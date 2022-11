Cinema: TFL Meeting Event,tra premiati l'italiano Weightless

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Assegnati i premi del 15° TFL (TorinoFilmLab) Meeting Event, ai progetti vincitori andranno complessivamente 315mila euro. Sono stati scelti tra i 20 lungometraggi di ScriptLab in fase di sviluppo della sceneggiatura e le 10 opere in fase più avanzata che hanno partecipato a FeatureLab.

I vincitori dei 4 TFL Production Awards, alla sezione FeatureLab, tutte opere prime - sono:Birth Right di Inbar Horesh (sceneggiatrice e regista - Israele), produttrice Alona Refua (Israele); Dengue di Prantik Basu (sceneggiatore e regista - India), produttore Tanaji Dasgupta (India); Glory B di Konstantinos Antonopoulos (sceneggiatore e regista - Grecia), co-sceneggiatore Luigi Campi (Italia), produttrice Fani Skartouli (Grecia). Weightless di Sara Fgaier (sceneggiatrice e regista - Italia/Tunisia), produttore Marco Alessi (Italia).

Tra i progetti di ScripLab, scelto dai giurati Maialen Beloki, Els Hendrix ed Erik Hemmendorff, il vincitore di Eurimages Co-production Development Award è Sealskin di Irene Moray (sceneggiatrice e regista - Spagna), opera prima. Inoltre, su iniziativa del Eurimages Board of Management, è stato assegnato anche un premio extra - l'Eurimages Special Co-production Development Award dello stesso valore (20 mila euro) - al progetto ucraino Warrior di Masha Kondakova (sceneggiatrice e regista - Ucraina), opera prima. Il Tfl ha assegnato, inoltre, premi speciali per la sostenibilità ambientale e la diffusione di buone pratiche tra i professionisti del settore: il White Mirror Award è andato a 'A year without summer' di Flurin Giger (sceneggiatore e regista -Svizzera), opera prima, Il TorinoFilmLab è organizzato da Museo Nazionale del Cinema, con il sostegno di Creative Europe - sottoprogramma MEDIA dell'Unione Europea, MiC Ministero della Cultura, Regione Piemonte e Città di Torino. (ANSA).