Laboratori di bellezza per le donne colpite da tumore

(ANSA) - CARMAGNOLA, 21 NOV - L'ospedale 'San Lorenzo' di Carmagnola (Torino) ospiterà i laboratori di bellezza per le donne in trattamento oncologico. Si tratta di un'iniziativa gratuita dell'Onlus 'La forza e il sorriso', che prevedono che un gruppo formato da 4-6 donne, si riunisca per circa due ore insieme a un beauty coach per imparare accorgimenti e consigli pratici, al fine di mascherare gli effetti secondari delle terapie oncologiche, tramite la cura della pelle e l'applicazione del make-up. "Abbiamo accolto con piacere l'iniziativa- commenta Maria Teresa Civiero, coordinatrice infermieristica del reparto di oncologia e responsabile del progetto - dal momento che i valori su cui si fonda rispecchiano appieno la nostra mission. Questo progetto per noi rappresenta un valore aggiunto nel percorso di cura delle pazienti, in quanto riteniamo che sia fondamentale offrire alle donne che stanno affrontando questo difficile cammino un momento di serenità". Per il direttore generale dell'Asl To5 Angelo Pescarmona "entrare a far parte di questo progetto è per noi motivo di orgoglio". "Sono lieta che una nuova struttura pimontese supporti la nostra iniziativa - commenta Anna Segatti, Presidente de La forza e il sorriso Onlus -. L'ospedale San Lorenzo si aggiunge agli oltre 50 enti che ospitano, in tutta Italia, i laboratori di bellezza gratuiti per donne colpite da tumore. La nostra mission è quella di coinvolgere, fisicamente e virtualmente un numero sempre maggiore di donne che attraversano il difficile percorso della malattia". (ANSA).