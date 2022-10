Ucraina: 'Alessandria per la Pace' in piazza, stop alle armi

(ANSA) - ALESSANDRIA, 22 OTT - Manifestazione e presidio per la pace, nel tardo pomeriggio di oggi in piazzetta della Lega ad Alessandria, con banchetto e carrellata di interventi per ribadire il no alle armi e a tutte le guerre, in Ucraina e non solo. Hanno aderito una quarantina di associazioni coordinata da 'Alessandria per la Pace'. "Al nuovo Governo, che si è insediato oggi - sottolinea il portavoce Antonio Olivieri- chiediamo si facciano passi concreti affinché riprenda e continui la strada dei negoziati per arrivare a una Conferenza internazionale di pace. Si dica stop alle armi a Paesi in guerra e stop alle spese militari. Perché noi siamo contro i conflitti in ogni caso".

(ANSA).