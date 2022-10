Canonizzazione Zatti,delegazione S.Salvatore Monferrato dal Papa

(ANSA) - SAN SALVATORE MONFERRATO, 08 OTT - Una rappresentanza della comunità di San Salvatore Monferrato (Alessandria), guidata dal sindaco Corrado Tagliabue, è stata in Vaticano oggi per la canonizzazione di Artemide Zatti. Domani infatti da Papa Francesco la proclamazione a santo dell'infermiere nato a Boaretto (Reggio Emilia) che, emigrato a BahÍa Blanca, ebbe come padre spirituale il salesiano don Carlo Cavalli, sansalvatorese d'origine. Come ricordato da Bergoglio, "grazie alla guida di padre Carlo Cavalli, maturò la scelta per la vita salesiana". Dal primo cittadino i doni dell'arte orafa locale proprio al Santo Padre: la Torre e il Campanone d'Argento realizzati dall'azienda Luxor Gioielli. Ad accompagnarlo don Gabriele Paganini; Cinzia Spriano, presidente del gruppo ex allieve salesiane; Roberto Barberis autore della pubblicazione 'Don Carlo Cavalli e Artemide Zatti'; Silvana Cellerino. (ANSA).