'Bio-Grafia', la comunità di Barriera si racconta a teatro

(ANSA) - TORINO, 07 OTT - Una comunità di barriera che si racconta a teatro scegliendo una "narrazione visionaria e lontana dagli stereotipi". E' il cuore del progetto 'Bio-Grafia', tre mesi di stage, spettacoli ed eventi al Teatro Marchesa (in corso Vercelli,141) che coinvolgerà, in Barriera di Milano' artiste/i, attrici e attori, operatori e operatrici e abitanti.

'Bio-Grafia. Una comunità e il suo teatro' è ideato dall'Associazione Choròs, vincitrice del bando della Città di Torino 'Attività di spettacolo dal vivo nelle periferie e riunisce un partner internazionale come lo storico Thèatre du Soleil di Parigi e associazioni radicate sul territorio.

Apertura il 14 ottobre con la versione definitiva dello spettacolo 'Le sorelle', co-produzione di Università Paris 8, Associazione Arta e Thèatre du Soleil con cui Chòros ha ricevuto nel 2021 il riconoscimento di 'Progetto speciale dal Ministero della Cultura-Direzione Generale dello Spettacolo. Dal 25 ottobre al 3 novembre Maria Grazia Agricola e Duccio Bellugi Vannuccini, storico attore del Thèatre du Soleil condurranno un laboratorio aperto con la metodologia delle maschere balinesi applicate alla biografia teatrale, aperte al pubblico le giornate del 29 e 30 ottobre.

Da ottobre a dicembre, l'artista Cosimo Veneziano condurrà un laboratorio di scenografia partecipata a cura di Lorena Tadorni. Le biografie degli abitanti, tradotte in immagini da Veneziano e realizzate dagli studenti e dalle studentesse delle Scuole Tecniche San Carlo, diventeranno le scenografie dell'appuntamento corale finale. Gran finale il 16,17 e 18 dicembre con lo spettacolo di chiusura. (ANSA).