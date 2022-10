Satira e conferenze, Torino racconta la Marcia su Roma

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - Una risata per raccontare il fascismo agli studenti. E' una delle proposte di "100 - 1922-2022, dalla marcia su Roma alla crisi delle democrazie", un ciclo di eventi progettato a Torino dal Polo del '900 insieme alla Fondazione Donat-Cattin e altri istituti culturali, in programma dal 15 al 31 ottobre. Il segmento "Edu Stories" prevede la proiezione, riservata alle classi quinte delle scuole secondarie, di due film, "La Marcia su Roma" di Dino Risi (1962) e "Fascisti su Marte" di Corrado Guzzanti (2006), che con il linguaggio della satira, dell'ironia e della commedia all'italiana proporranno una riflessione su come è nata e cosa ha comportato la dittatura nel Ventennio. Il programma, che sarà inaugurato da una lectio di Ezio Mauro intitolata "22, ultimo anno di libertà", prevede inoltre un cineforum e sette talk, aperti a tutti, con l'intervento di storici, saggisti e ricercatori: un percorso che, partendo dalla Marcia su Roma, passerà per le 'interpretazioni del fascismo', per le 'manipolazioni della memoria', per la 'metamorfosi e continuità del fenomeno neofascista', per 'crisi dei partiti e della partecipazione democratica' "Il nostro obiettivo - ha spiegato Emiliano Paoletti, direttore del Polo del '900 - non è studiare la storia per parlare del presente. Se cerchiamo di trasmettere la memoria di ciò che accadde è per aiutare le nuove generazioni a costruire un futuro diverso, lavorando sugli anticorpi che proteggono la nostra democrazia". Chiuderà il ciclo di eventi una tavola rotonda sulla "Crisi delle democrazie" con alcuni docenti universitari, Gianfranco Morgando, direttore della fondazione Donat-Cattin, e Francesco Lo Grasso, della segreteria Uil Torino e Piemonte. (ANSA).