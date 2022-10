Piemonte, il consiglio regionale celebra Tex Willer

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Il consiglio regionale del Piemonte festeggia il compleanno di Tex Willer. Il celebre personaggio dei fumetti creato da Giovanni Luigi Bonelli e disegnato da Aurelio Galleppini in arte 'Galep' usciva per la prima volta in edicola il 30 settembre 1948 e, in occasione del 74/o anniversario, l'istituzione pubblica su Facebook un post dedicato a un "fenomeno editoriale italianissimo nonostante l'ispirazione ai film western".

"All'epoca - è il testo - nessuno poteva immaginare che quel ranger sarebbe diventato uno dei personaggi dei comics italiani più longevi e famosi nel mondo". "Dopo un debutto un po' in sordina - si legge ancora - conobbe un successo crescente senza eguali, che lo vede in vetta al mondo dei fumetti ancora oggi, giorno in cui Tex Willer, compie 74 anni". (ANSA).