Lago Maggiore, battelli anche in giorni feriali per Borromee

(ANSA) - VERBANIA, 29 SET - Dopo le proteste dei sindaci di Verbania, Stresa e Baveno e della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Navigazione Lago Maggiore torna sui propri passi e annuncia che i battelli continueranno a collegare le tre città alle Isole Borromee (compresa l'Isola Madre) anche nei giorni feriali fino all'1 novembre, giorno in cui le attrazioni chiuderanno al pubblico.

"Avendo avuto ufficiale conferma dell'apertura per tutto il mese di ottobre del sito dell'Isola Madre, si procederà alla rimodulazione dell'attuale orario integrando il passaggio del servizio di navigazione anche nelle giornate infrasettimanali oltre che nei weekend come già previsto" si legge nel comunicato della società che gestisce il trasporto lacustre. Niente da fare, invece, per la fermata di fronte ai giardini di Villa Taranto a Verbania, che rimarrà raggiungibile soltanto "tramite i due scali adiacenti (Intra e Pallanza) aperti tutto l'anno e collegati con un servizio di autobus di linea urbana".

Nella nota, Navigazione Lago Maggiore auspica inoltre che "al fine di avviare una collaborazione attiva, in futuro si possa instaurare un tavolo tecnico con gli operatori economici del territorio in modo da trovare soluzioni efficaci e condivise per un effettivo piano di destagionalizzazione turistica cosi come preannunciata dai sindaci e dalla Provincia". (ANSA).