Mauro Ferrari 'miglior Business Angel d'Italia del 2022'

(ANSA) - TORINO, 28 SET - Mauro Ferrari ha vinto il titolo di Miglior Business Angel d'Italia del 2022: è lui, secondo la giuria, il miglior investitore in startup dell'anno. Un percorso da business angel ricco di storie di successo grazie all'investimento in società innovative come Directa Plus, Genenta Science, D-Orbit, Satispay, Newcleo che ha supportato nella crescita. La premiazione è avvenuta a Torino, nell'ambito dell'Italian Tech Week, durante la finale della sesta edizione del Premio, e il vincitore è stato votato dalla giuria, composta dai principali operatori del venture capital, in diretta, dopo la presentazione dei finalisti: Mauro Ferrari, Veronica Mariani, Michele Marzola ed Emanuele Preve.

Ferrari ha iniziato la carriera nel gruppo De Benedetti, gestendo aziende del Gruppo Gilardini e l'intero Gruppo Cir. Nel 1982 ha fondato Vallko, produttore di tetti apribili per l'automotive, divenuta poi joint venture con Webasto. "È un grande onore - commenta - vedersi riconoscere un'attività che ho iniziato dieci anni fa con lo scopo di rendere alla società una parte di ciò che sono riuscito ad avere con la mia carriera. Il desiderio di ogni business angel è vedere i progetti in cui si è lavorato quotarsi in borsa o diventare unicorni: io mi ritengo fortunato perché Directa Plus si è quotata su Aim Londra, Genenta Science è la prima azienda italiana al Nasdaq e Satispay è diventata un unicorno"., "Il successo del Premio testimonia la crescita del Venture Capital nel nostro paese. Gli imprenditori si trovano ad affrontare sempre di più sfide globali e gli angel contribuiscono con le loro competenze e contatti, oltre che con il denaro" sottolinea Giancarlo Rocchietti, presidente del Club degli Investitori. (ANSA).