D'inverno Frecciarossa Milano-Parigi fermerà in Val Susa

(ANSA) - TORINO, 27 SET - Con l'entrata in vigore dell'orario invernale il Frecciarossa Milano-Parigi fermerà in Val Susa. La conferma è arrivata in Consiglio regionale da una risposta dell'assessore ai Trasporti Marco Gabusi a un question time della consigliera Pd Monica Canalis che ha rilevato come "la mancata fermata dei treni Frecciarossa Milano-Parigi nelle stazioni della Val Susa rischia di portare a una marginalità turistica del territorio piemontese e, in particolare, di questo lembo della provincia di Torino a forte vocazione turistica, mentre la valorizzazione di una stazione porterebbe un vantaggio competitivo per il nostro territorio".

Nella risposta l'assessore ha ricordato che già nei mesi scorsi "la Regione si è attivata con Trenitalia affinché questa istanza del territorio venisse esaudita, seppur su un servizio a mercato e quindi non di competenza della Regione. Nei vari incontri - ha spiegato Gabusi - Trenitalia ci ha rassicurato sulla fattibilità tecnica della fermata che si sarebbe dovuta concordare con il gestore dell'infrastruttura francese, avendo ripercussioni, seppur di pochi minuti, sulla linea in territorio d'oltralpe. Nei primi giorni di settembre ho avuto la conferma che questa soluzione è stata trovata e vedrà la luce con l'orario invernale. Ringraziamo Trenitalia per aver tenuto fede a una promessa che rende merito a una Valle importante per la nostra regione". (ANSA).