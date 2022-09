A Bardonecchia tornano autori noir, il primo è Perissinotto

(ANSA) - TORINO, 22 SET - A Bardonecchia si parla di libri e autori Noir. Il 24 settembre, al Palazzo delle Feste è in programma "Bardo…Noir", un pomeriggio dedicato agli autori e agli amanti del genere Giallo. Un appuntamento che riprende una tradizione interrotta dalla pandemia. Si comincerà, alle 15, con una tavola rotonda sul tema "I segreti degli autori: da dove vengono le storie Noir?": ne discuteranno Giorgio Ballario, Massimo Tallone, Maurizio Blini e la psicologa Elena Biondo. A seguire la presentazione di una novità editoriale. Alessando Perissinotto e Piero d'Ettorre, intervistati da Beppe Gandolfo, presenteranno il loro libro, uscito in queste settimane, "Cena di classe - Il primo caso dell'Avvocato Meroni" (Mondadori).

"Bardo Noir - dice il sindaco di Bardonecchia Chiara Rossetti - è un appuntamento, che abbiamo fortemente voluto per riprendere una fortunata tradizione, che ha visto, negli anni prima della pandemia, Bardonecchia meta di importanti scrittori del Noir, per momenti di confronto su un genere letterario, che appassiona sempre di più lettori e lettrici". (ANSA).