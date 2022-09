"Geoscienze per un futuro sostenibile" in congresso a Torino

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Oltre 1.100 scienziati "per un futuro sostenibile", provenienti da università e enti di ricerca italiani e stranieri, professionisti e giovani parteciperanno al congresso "Geosciences for a sustainable future" (geoscienze per un futuro sostenibile), dal 19 al 21 settembre, il primo nazionale in presenza dall'inizio della pandemia, che si preannuncia tra i più partecipati in Italia, organizzato dalla Società geologica italiana (Sgi) e dalla Società Italiana di mineralogia e petrologia (Simp).

Tre giorni nei quali si articoleranno cinquanta sessioni scientifiche sulle principali tematiche delle geoscienze, che spaziano da argomenti di ricerca di punta, fino alle applicazioni delle geoscienze, utili per la società. Sono in programma, tra l'altro, tre conferenze plenarie di studiosi di rilievo internazionale, su temi attuali, come la reperibilità di georisorse, i cambiamenti climatici del passato e le energie rinnovabili, workshop su argomenti inerenti le applicazioni pratiche della geologia e forum su argomenti di impatto geologico-sociale e su temi di interesse pubblico, per riflettere sul ruolo delle geoscienze in un futuro maggiormente sostenibile della società e del Pianeta, sulla funzione che esse devono assumere nella formazione del cittadino, nella protezione dai rischi naturali e nella salvaguardia del patrimonio culturale e naturale, che fanno dell'Italia un luogo unico.

Il congresso sostiene l'ambiente e la natura, partecipando al progetto di piantumazione, adozione, cura e crescita di alberi per compensare le emissioni di anidride carbonica.

(ANSA).