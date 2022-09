Elezioni: a Torino manifesti con caricatura Giorgia Meloni

(ANSA) - TORINO, 09 SET - Un manifesto caricaturale che riguarda la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è apparso nel primo pomeriggio nel centro di Torino, in piazzale Valdo Fusi. Con un logo che ricorda quello del partito, ma riporta la scritta "Fardelli d'Italia". Nel manifesto si legge: "Se la vita ti dà Meloni...sorbetto, non votazioni".

Su uno sfondo tricolore si vede una mano che spreme un mezzo melone, con occhi, naso e bocca, che fanno ricordare il volto dell'esponente del centrodestra, attesa la prossima settimana in città per un incontro elettorale in vista delle politiche del 25 settembre. In un bicchiere ci sono palline di gelato, una delle quali con il volto ancora di Giorgia Meloni. Sul manifesto indaga la Digos della polizia di Torino. (ANSA).