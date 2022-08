Canile abusivo in condominio Torino chiuso da polizia locale

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - Un canile abusivo in un condominio di Torino è stato individuato e chiuso dalla polizia locale di concerto con l'Asl. La responsabile è stata multata. La struttura era al piano terra e al piano interrato di una palazzina in via Benevento, in zona Vanchiglietta. I controlli sono scattati dopo le segnalazioni di alcuni residenti.

Nel corso di un primo sopralluogo, alcuni mesi fa, gli agenti avevano trovato otto cani: la donna, in quel frangente, aveva dichiarato che si dedicava soltanto alla loro educazione e riabilitazione. Nei giorni scorsi è stato eseguito un secondo intervento: i cani erano 17, tutti dotati di chip. Gli operatori hanno affermato che "sia i pavimenti del piano terra che quelli del piano interrato erano cosparsi di innumerevoli deiezioni e l'aria era intrisa di un odore acre dovuto anche alla scarsa pulizia degli animali".

La legale rappresentante dell'associazione è stata multata per apertura e gestione di struttura di ricovero per cani senza autorizzazione sanitaria, titolo necessario per la gestione e accoglienza di cani in numero superiore a 5, e per detenzione di 2 animali non registrati all'anagrafe canina, per un totale di quasi 600 euro.

L'attività è stata chiusa e i cani sono stati riconsegnati ai proprietari. (ANSA).