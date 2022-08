Concerto in quota a Limone, diecimila partecipanti

(ANSA) - CUNEO, 16 AGO - Circa 10.000 persone hanno partecipato alla 42/a edizione del concerto sinfonico di Ferragosto a Limone Piemonte (Cuneo), tradizionale appuntamento dell'estate cuneese. Nella zona della Capanna Niculin, una conca naturale a 1.866 metri di altitudine, gli spettatori hanno assistito all'esibizione dell'Orchestra Bruni di Cuneo, diretta dal maestro Nicolò Jacopo Suppa. "Un bilancio decisamente positivo, che ci rende soddisfatti e orgogliosi - commenta il sindaco di Limone, Massimo Riberi -. Ripetere il successo dell'edizione 2019, già accolta sulle nostre montagne, non era per nulla semplice, perché in questi tre anni il nostro Comune si è trovato ad affrontare contemporaneamente una pandemia e una devastante alluvione (a inizio ottobre 2020, ndr). Allo stesso tempo come amministrazione eravamo convinti che questa potesse rappresentare una sfida importante per il nostro territorio, un simbolo di ripartenza, e per questo ringrazio di cuore la Regione Piemonte e la Rai per aver scelto nuovamente Limone come scenario della manifestazione, un segnale tangibile della loro vicinanza al nostro paese". (ANSA).