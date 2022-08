Principio d' incendio a un macchinario alla Alplast

(ANSA) - ASTI, 08 AGO - Principio d'incendio a un macchinario nell'azienda Alplast, che produce capsule di alluminio, a Tigliole (Asti). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Asti, che hanno circoscritto le fiamme e messo in sicurezza l'area. Non risultano feriti. Restano da accertare le cause. (ANSA).