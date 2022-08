Peste suina: 2 nuovi casi ad Alessandria, 115 in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 05 AGO - Con due nuovi casi in provincia di Alessandria, uno a Prasco (il secondo da quando è iniziata l'emergenza) e l'altro a Ponzone (il primo in questo paese), salgono a 115 le positività per la Peste suina in cinghiali in Piemonte. Fermo a 61 il numero di casi in Liguria. In totale nelle due regioni il numero complessivo è quindi di 176.

L'aggiornamento, ai dati del 4 agosto, viene fornito dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. (ANSA).