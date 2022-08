Moncalieri, sequestrata discarica a cielo aperto

(ANSA) - TORINO, 05 AGO - Una vera e propria discarica a cielo aperto è stato scoperta dai carabinieri del nucleo operativo ecologico di Torino a Moncalieri. Circa diecimila metri quadri a ridosso del torrente 'Sangone' dov'erano ammucchiati ogni tipo di rifiuto. Questa mattina all'alba i militari dell'Arma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di terreni e di edifici abbandonati, su richiesta della Procura torinese, in Strada Vignotto 37, che ha aperto un fascicolo contro ignoti.

L'area era già stata dichiarata dal Comune di Moncalieri "a forte rischio di dissesto idrogeologico". Il sopralluogo effettuato dagli uomini del Noe ha portato alla luce circa mille tonnellate di rifiuti pericolosi come plastiche combuste, pneumatici, materiale elettrico ed elettronico, scarti da demolizione, olii esausti e carcasse di autovetture che hanno del tutto saturato gli ambienti e gli edifici ormai abbandonati, "creando il potenziale rischio di un disastro ambientale nel caso in cui si generasse un incendio anche di natura incidentale", come spiegano i carabinieri. Rifiuti che da anni, secondo una prima ricostruzione, veniva abbandonati in quest'area "creando una situazione di degrado e inquinamento che ha intaccato sia il terreno circostante che potenzialmente anche la falda acquifera e per cui sono in corso accertamenti tecnici". (ANSA).