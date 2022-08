Premio innovazione di Anci Piemonte, 163 i comuni coinvolti

(ANSA) - TORINO, 03 AGO - Sono stati 163, oltre la metà dei 325 totali, i progetti candidati dal Piemonte alla prima edizione nazionale del Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation di Anci Piemonte, progetto dedicato all'innovazione nella Pubblica amministrazione. L'iniziativa si è svolta con il patrocinio di Anci nazionale, e raccoglie l'impegno di rinnovamento degli amministratori pubblici di realtà di tutte le dimensioni: dai grandi centri come Torino e altri capoluoghi di regione, ai piccolissimi municipi, passando da centri medi delle dimensioni più varie come Asti, Alessandria, Ivrea e Casale Monferrato, parlando sempre del Piemonte. Chiusa la fase 1 di raccolta delle candidature, entro il prossimo 15 ottobre 2022 una commissione esaminatrice passerà alla valutazione dei progetti.

Gli enti e amministrazioni locali italiani partecipanti sono 458, che rappresentano quasi 14 milioni di cittadini. "Al centro dello straordinario impegno della Pubblica amministrazione locale - sottolinea Michele Pianetta, vicepresidente di Anci Piemonte e membro della Commissione innovazione di Anci nazionale - c'è il futuro dei cittadini, di tutte le età. L'edizione 2022 del premio conferma che è possibile chiamare a raccolta tutte le regioni intorno a questo grande e complesso obiettivo, e mettere a fattor comune le buone pratiche e le esperienze migliori". (ANSA).