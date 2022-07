Nasce associazione Magmax, per il museo più piccolo d'Italia

(ANSA) - ASTI, 29 LUG - Nasce ad Asti l'Associazione Magmax, motore del museo più piccolo d'Italia, ovvero di geologia, mineralogia, arte mineraria, cristallografia, che si trova sulla Torre Quartero.

Nella sede di corso Alfieri 360 si è insediato il comitato direttivo, che ha eletto presidente Massimo Umberto Tomalino, ideatore del museo, con la moglie Francesca Busa (vicepresidente). Le altre cariche sono ricoperte da Federico Cerrato (segretario), Barbara Degara (tesoriere), Alberto Guizzardi (consigliere). Tutti e cinque sono soci fondatori dell'Associazione, attiva nel terzo settore, e resteranno in carica fino al 31 dicembre 2024.

Nel programma di quest'anno, approvato dal Direttivo, spicca l'evento "Luna: viaggio di andata e ritorno" previsto per il 2 dicembre in occasione del 50° anniversario dell'ultimo sbarco.

