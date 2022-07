Universiadi, assessore Ricca, una scommessa vincente

(ANSA) - TORINO, 27 LUG - "Il territorio piemontese inizia a vibrare per l'arrivo delle Universiadi 2025 quelle di portarle in Piemonte è stata una scommessa in cui abbiamo creduto dal principio e che alla fine si è dimostrata vincente". Così l'assessore regionale piemontese allo Sport Fabrizio Ricca a margine della presentazione dei pittogrammi, i colori dei manifesti e delle bandiere, delle World University Games Winter, le Universiadi 2025. "Vedere oggi in giro per le nostre valli olimpiche i manifesti che promuovono questo importante evento ci fa già intuire come saranno ospitate migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo pronti a vivere un territorio da sempre sinonimo di sport invernali", ha aggiunto Ricca. "Anche il governo entrerà all'interno del comitato che organizza con il contribuito importante di 28 milioni di euro è fondamentale per l'evento - prosegue - iniziamo ad animare le Valli, iniziamo ad anticipare quelli che saranno i temi, i colori delle Universiadi 2025, mentre l'organizzazione invece prosegue perché non si è mai fermata". Per Ricca le Universiadi sono un'opportunità per il Piemonte di potersi mettere in mostra. (ANSA).