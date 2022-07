Operaio incastrato in un macchinario. è grave

(ANSA) - BIELLA, 27 LUG - Grave incidente sul lavoro a Vigliano Biellese oggi pomeriggio. Un giovane operaio è rimasto incastrato in un macchinario. E' stato subito soccorso dal personale e, una volta stabilizzato dai sanitari del 118, portato in codice rosso all'ospedale di Biella. Ancora da stabilire la dinamica. In azienda sono arrivati carabinieri e tecnici dello Spresal per effettuare i rilievi. (ANSA).