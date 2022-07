Siccità: Marnati, più dispersione idrica in aree montane

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - "Più l'ente di gestione della rete idrica è grande, più è in grado di investire, meno problemi ci sono sul fronte della dispersione idrica. Abbiamo fatto una mappatura precisa che risale al 2019, le aree montane sono le più difficili da gestire e hanno una dispersione maggiore, quelle di pianura sono più facili e hanno una situazione migliore. I media la situazione è più o meno discreta ovunque, tranne nell'area della Valle Chisone e in quella di Alessandria.

Ad Asti ci sono punte con le performance migliori. La media regionale di dispersione è sul 33%". Lo ha spiegato l'assessore all'Ambiente del Piemonte, Matteo Marnati, oggi in conferenza stampa per illustrare la situazione della rete idrica piemontese e gli interventi che saranno fatti.

"Nei prossimi 4 anni - ha sottolineato Marnati - verrà messo in campo un programma di investimenti mirato alla riduzione delle perdite. Prima del 2020 invece gli investimenti erano concentrati maggiormente sulla depurazione, un fronte sul quale il Piemonte era carente". (ANSA).