Juventus: risolto il contratto con Ramsey

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - "Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus.

In bocca al lupo, @aaronramsey!". Con questo post su twitter, la Juventus ha annunciato al fine del rapporto professionale col centrocampista gallese.

Ramsey, 32 anni, era arrivato a Torino nel 2019 dopo la chiusura della sua esperienza all'Arsenal in Premier League e aveva firmato un ricco contratto pluriennale, da oltre sette milioni a stagione. Diversi infortuni ne hanno limitato le presenze e l'incidenza nel gruppo bianconero, tanto che lo scorso gennaio il gallese era andato in prestito ai Rangers di Glasgow, in Scozia. (ANSA).