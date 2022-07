Clima: blitz ambientalisti a Torino, quindici denunciati

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - La questura di Torino ha denunciato una quindicina di attivisti ambientalisti, che questa mattina hanno partecipato a un blitz di Extinction Rebellion al Palazzo della Regione Piemonte, salendo dall'esterno sul balcone con uno striscione. L'accusa è di invasione di edifico, visto che due attivisti sono saliti sul balcone per esporre uno striscione, che è stato sequestrato, così come una cassa stereo usata per lo speakeraggio. (ANSA).