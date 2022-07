Sci: Pragelato premia le sue giovani promesse del fondo

(ANSA) - TORINO, 24 LUG - Pragelato premia le sue giovani promesse del fondo. Ieri, alla presenza del sindaco Giorgio Merlo, del vice sindaco Mauro Maurino, del presidente della Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, Maurizio Beria, del Presidente della Fisi Aoc, Pietro Blengini e della pluricampionessa olimpica Stefania Belmondo, nel Centro Fondo della località della Via Lattea, Beatrice Laurent (2/o posto agli italiani under 18 di Dobbiaco) ha ricevuto una pergamena dall'amministrazione comunale e una borsa di studio da parte della Nuova Pro Loco.

Nella stessa occasione, Sabina Friquet e Dante Roggia, in rappresentanza dell'ex direzione agonistica della Pragelato Races, hanno consegnato le borse di studio 'Patrick Negro' alla stessa Beatrice e a Giulia Ronchail, 6° posto agli italiani under 14, 4 km individuale.

"Si tratta - spiegano dall'amministrazione comunale - di due giovani promesse che, anche grazie al team dello Sci Nordico Pragelato, composto dagli allenatori e dai preparatori atletici, potranno puntare a risultati eccellenti a livello nazionale e forse anche a livello europeo". (ANSA).