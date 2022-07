Tav: Lo Russo, dialogo costruttivo superando dogmatismo

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Ricondurre "le legittime contrapposizioni al dialogo, superando il dogmatismo". A sottolinearlo, alla riunione dell'Osservatorio sulla Torino-Lione, il sindaco di Torino e metropolitano Stefano Lo Russo, evidenziando che "i temi oggi all'ordine del giorno dimostrano che le tante questioni che in questi anni hanno caratterizzato il dibattito politico trovano concretezza anche nella forma stessa del dialogo".

"Come sindaco di Torino - aggiunge - rivolgo ai colleghi, in un momento non semplice con una crisi di Governo che a molti di noi è sembrata sbagliata e incomprensibile, un ringraziamento per la modalità con cui ci apprestiamo a questa discussione, che non può essere dogmatica, che deve tener conto di tutte le variabili ma che non può considerare tutto bianco o nero, giusto o sbagliato. Per questo, al netto delle mie posizioni, da sempre a favore dell'opera, ho sempre sollecitato ad avere un approccio pragmatico perché quest'opera si faccia nel rispetto dei territori, dell'ambiente, delle comunità locali". Lo Russo definisce quella di oggi "una giornata simbolica, perché l'Osservatorio avviene in formato allargato alle categorie economiche e ai soggetti che possono aver interesse al buon andamento della realizzazione dell'opera". (ANSA).