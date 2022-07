Carabinieri: giuramento a Torino, atteso Mattarella

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - È atteso per domani a Torino il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del giuramento degli allievi carabinieri del 140/o corso della scuola del capoluogo piemontese, intitolato al carabiniere Alberto La Rocca. La cerimonia, che commemora anche il Bicentenario di fondazione della Scuola allievi carabinieri di Torino - primo istituto d'istruzione dell'Arma dei carabinieri - vede in programma la presenza del Ministro della Difesa, del Capo di Stato maggiore della difesa e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Ad anticipare l'evento è in calendario già nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18.30, un concerto della Banda dell'Arma dei carabinieri, alla presenza del comandante generale, generale Teo Luzi. Sarà in diretta su Raiplay.

Per rendere ulteriore omaggio all'evento, per domani è stato organizzato anche un annullo filatelico in una postazione allestita nella stessa piazza Castello. All'interno dei locali del Mastio, unica parte superstite dell'antica fortezza e prima sede della Scuola fino al 1864, è stata allestita inoltre una mostra che ripercorre la storia della Scuola. L'esposizione sarà aperta gratuitamente al pubblico fino al 31 luglio. Tra gli allievi, giurerà anche il carabiniere allievo Pierpaolo Panarelli, che durante la cerimonia indosserà la bandoliera del padre Angelo, deceduto a Milano il 10 maggio 2019 a seguito di un incidente stradale avvenuto mentre rientrava a casa dal servizio. I colleghi di Angelo Panarelli sono riusciti a ritrovare la bandoliera usata in servizio dal collega e l'hanno donata al figlio. (ANSA).