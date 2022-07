Governo: Lo Russo, fiducia non è stata data all'Italia

(ANSA) - TORINO, 21 LUG - "Una pagina veramente nera della nostra Repubblica. Ieri la fiducia non è stata data all'Italia, non al presidente Draghi". Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo commenta la crisi di Governo. "Vergognoso - aggiunge - l'atteggiamento dei partiti che hanno tolto la fiducia al presidente Draghi in un momento come questo e anche poco rispettoso del coraggio che in politica serve, perché se non si è d'accordo si vota contro, non si gioca facendo mancare il numero legale o astenendosi. La fiducia o c'è o non c'è e ieri lo spettacolo è stato davvero indegno". (ANSA).