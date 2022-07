Evelina Christillin, politica ha dato peggior esempio di sé

(di Amalia Angotti) (ANSA) - TORINO, 21 LUG - "La politica ha dato il peggiore esempio di sé. Il senso di responsabilità e il bene del Paese sono stati dimenticati in favore di beghe personali, voti da cercare e incapacità di mettersi d'accordo. La palma dell'irresponsabilità va sicuramente ai Cinquestelle, seguiti da Lega e Forza Italia". Non nasconde la sua rabbia Evelina Christillin che, con Natalia Aspesi, ha pubblicato qualche giorno fa su Repubblica "un appelluccio" al buon senso degli italiani, firmato da "due signore qualsiasi, due amiche", che ha ricevuto tantissime adesioni.

"Cosa provo? Pessimismo totale e senso di scoramento. E' un momento drammatico per il Paese. Io non sono un politico, ma dico che sono preoccupatissima per quello che dovrebbe preoccupare tutti gli italiani: spread, mercati, energia. Draghi aveva un peso e un rispetto europei, e non solo. Non so chi possa ancora dare fiducia all'Italia", dice Christillin, presidente del Museo Egizio e signora della scena culturale italiana. "E' assurdo che non si sia riusciti ad aspettare la scadenza naturale di marzo per portare a casa i soldi del Pnrr, era questione di poco. Forza Italia che è sempre stato un partito moderato di fatto si è schierato con l'ala populista, capisco che molti di loro facciano fatica o, come il mio amico Brunetta, non si riconoscano del tutto in questa Forza Italia traino della destra. Certo si andrà a votare, ci sarà un governo democraticamente eletto. Intanto vediamo cosa succederà fino alle elezioni. Ci si stupisce che la gente non vada più a votare, ma come si fa ad avere fiducia in questa politica? Secondo Christillin sull'esito delle future elezioni "i numeri parlano chiaro: il centrodestra unito è in stragrande maggioranza, e il progetto del cosiddetto campo largo non è più praticabile. Non so chi si vorrà alleare con quel che resta dei Cinquestelle, io non lo farei. L'unica che viene fuori alla grande è Meloni che ha sempre detto andiamo a votare". (ANSA).