Bremer saluta il Toro, avrete sempre un tifoso in più

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - "Cari tifosi del Torino, è arrivato il momento di salutarci. Sono stati quattro anni molto intensi, fatti inizialmente di momenti difficili, pianti e tanto lavoro per arrivare a conquistarmi il mio spazio lavorando e combattendo": comincia così il messaggio social di saluti postato da Gleison Bremer.

"Sono arrivato a Torino come un ragazzo e questa squadra mi ha accompagnato rendendomi ciò che sono oggi - aggiunge il brasiliano passato alla Juventus - e voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte della mia crescita non solo come giocatore ma soprattutto come uomo: vi terrò tutti nel mio cuore". Infine, una promessa: "E una cosa è certa, ovunque io andrò avrete sempre un tifoso in più" si legge sul profilo Instagram del difensore. (ANSA).