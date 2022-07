Imprese commercio Torino, più della metà non trova personale

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Più del 57,2% delle imprese del turismo, della ristorazione, dei servizi di logistica e del commercio che cerca personale non lo trova. Mancano soprattutto le competenze richieste. Per il 60% questo comporta una riduzione di ricavi e l'impossibilità di fare le innovazioni necessarie. Emerge dalla ricerca sulle imprese del terziario della provincia di Torino, realizzata da Confcommercio con Format Research.

Negli ultimi 18 mesi - spiega Pierluigi Ascani, presidente di Format Research - oltre la metà delle imprese con più di un addetto ha cercato nuovo personale, un terzo ha in programma di farlo entro l'anno. I canali di reclutamento più utilizzati sono le conoscenze dirette, le candidature sul sito aziendale e le inserzioni online. Il 20% delle imprese non ha trovato il personale che stava cercando, il 25% ne ha trovato fino al 40%.

Solo il 28,7% è riuscita ad assumere tutti o quasi i lavoratori dei quali aveva bisogno.

Tra i motivi l'Ascom individua il congelamento del mondo del lavoro per quasi due anni a causa del Covid. "Mi auguro che non ci siamo adagiati sull'abitudine a non andare a lavorare.

Sembra quasi che il lavoro non sia più una priorità" dice la presidente Maria Luisa Coppa. "Per rispondere alle necessità delle aziende Ascom ha messo a punto una serie di servizi capaci di incrociare la domanda delle imprese e quella del personale.

Siamo convinti che solo rivedendo gli automatismi del mercato del lavoro è possibile per le imprese ripartire" spiega Carlo Alberto Carpignano direttore generale Ascom Confcommercio Torino. (ANSA).