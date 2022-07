Auto: Oltre Industria a Torino, 220 posti lavoro

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Oltre Industria Torino apre a Grugliasco - in un'area storicamente legata all'automotive - uno stabilimento all'avanguardia su una superficie di 7.000 mq con un investimento di 8 milioni di euro. Per ora ha cento dipendenti, ma l'obiettivo è arrivare a pieno regime a 220 che lavoreranno su tre turni. L'iniziativa, che punta a portare i processi industriali all'interno dell'attività artigiana, è dell'imprenditore Fabrizio Comba, in passato coordinatore piemontese di Fratelli d'Italia.

"Oggi con l'inaugurazione di questo stabilimento all'avanguardia nel settore della carrozzeria si conclude il percorso di recupero di un'area industriale ormai abbandonata da tempo, grazie a un investimento importante da parte di imprenditori che hanno scelto Grugliasco come sede per la loro attività. Un progetto che darà anche un impulso consistente all'occupazione in una zona da sempre legata al mondo dell'automotive" sottolineano il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito e l'ex sindaco Roberto Montà. "In questi tre anni non ho avuto spesso occasione di partecipare ad inaugurazioni di nuove imprese ed è per me un vero momento di festa essere qui stasera.

- ha detto il presidente della Regione Alberto Cirio - Questo è un momento di grande rilancio per un settore strategico, con un'idea innovativa che sarà anche spunto per creare crescita sul territorio e occupazione".

"Le nostre porte saranno aperte per affrontare e portare a termine progetti di formazione e per la crescita occupazionale di questa realtà" ha aggiunto l'assessore regionale Elena Chiorino.

"Oltre Industria è una realtà innovativa per prodotto e servizio - Fabrizio Comba, presidente del Gruppo - che crede profondamente in quel concetto di imprenditoria che restituisce al territorio, creando ridistribuzione di ricchezza e possibilità di crescita per le persone. La strada che stiamo compiendo ci sta ripagando dell'impegno quotidiano che mettiamo in questa azienda". (ANSA).