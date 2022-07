Compagnia San Paolo: oltre 64 mln al Comune Torino in 4 anni

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - La Compagnia di San Paolo stanzierà più di 64 milioni a favore del Comune di Torino per il quadriennio 2022-2025, oltre 16 milioni all'anno, per progetti condivisi nei settori della Cultura, delle Persone e del Pianeta. Il protocollo d'intesa è stato firmato dal sindaco Stefano Lo Russo e da Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo. Allo studio ci sono un grande progetto legato alla transizione digitale della macchina comunale, interventi a favore degli enti culturali compartecipati come la Fondazione Torino Musei, la Fondazione Teatro Regio, la Fondazione Teatro Stabile e interventi a favore delle agenzie urbane compartecipate come Urban Lab. Altre risorse della Compagnia, ancora non quantificabili, liberate dalla riduzione fiscale, serviranno a finanziare interventi in campo educativo.

"Vogliamo essere non un bancomat, ma agente di sviluppo nella logica di aiutare i Comuni a migliorare il proprio ruolo di gestori nelle strategie del cambiamento, in coerenza con il Pnrr. La grande ambizione è quella di moltiplicare l'impatto degli investimenti nostri e dei beneficiari", ha spiegato Profumo. "Il Protocollo Quadro - ha aggiunto Alberto Anfossi, segretario generale della Compagnia di San Paolo - è basato su tre assi strategici che prevedono il supporto continuativo equilibrato alle istituzioni culturali; un rafforzamento del valore dei progetti compresi nel perimetro d'intervento in particolare dell'Obiettivo Persone (Educazione, Comunità e Inclusione) e l'allocazione di risorse strategiche per sostenere il rafforzamento strutturale e la transizione digitale, ecologica e sociale del Comune di Torino".

"Il rapporto tra Compagnia di San Paolo e Città di Torino si rafforza con l'obiettivo di creare sempre più valore positivo per tutta la comunità. La possibilità di lavorare con la Compagnia di San Paolo è una risorsa importante per Torino, un esempio di come si possa fare squadra e realizzare progetti importanti per la nostra città" ha affermato il sindaco. (ANSA).