A Torino in piazza 'avanti con Draghi', con sindaco Lo Russo

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - "Sono molto contento di annunciare che abbiamo superato quota 1.500 firme all'appello dei sindaci per Draghi". A dirlo il sindaco di Torino Stefano Lo Russo in occasione del presidio organizzato sotto Palazzo Civico a sostegno del presidente del Consiglio per invitarlo a rimanere in carica. Diverse decine di persone, esponenti politici e consiglieri comunali di diversi schieramenti, si sono riunite dietro lo striscione 'Avanti con Draghi'. "Quella dei sindaci al nostro appello - sottolinea Lo Russo - è un'adesione inarrestabile che arriva da tutta Italia e di tutti i colori politici a testimoniare il reale sentimento che hanno tutti gli amministratori locali e l'inquietudine per una crisi di Governo ed eventuali elezioni anticipate che chiediamo di scongiurare. E auspichiamo che Draghi ascolti il nostro appello - aggiunge il sindaco di Torino - di arrivare a scadenza naturale perché saranno 8 mesi cruciali. Credo che Draghi non debba lasciare, - ribadisce - il presidente Mattarella ha fatto bene a respingere le sue dimissioni. Nel Paese le condizioni per andare avanti ci sono, sono tutti mobilitati fuori dai palazzi romani ed è bene che si mobilitino anche i palazzi romani e i partiti". (ANSA).