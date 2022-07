Rinasce storico complesso case Atc in borgo San Paolo

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Lo storico complesso di edilizia popolare di corso Racconigi 25, a Torino, sgomberato negli ultimi anni per problemi statici e di degrado, rinascerà a nuova vita. Parte oggi il cantiere Atc che, grazie a 50 milioni di finanziamenti del programma PinQua, del Cipe e agli incentivi del Superbonus 110%, consentirà di ristrutturate le palazzine dove entro fine 2023 potranno tornare ad avere casa 300 famiglie. "Questo - sottolinea il presidente della Regione, Alberto Cirio - è un elemento qualificante dell'azione di governo, regionale o comunale, perché si occupa direttamente del bene primario delle persone. La prima politica da fare è sulla casa, se vuoi essere vicino alle esigenze delle persone e questi sono i soldi meglio spesi perché miglioreranno la vita dei cittadini. Dietro a un palazzo ben curato, efficiente, sicuro, c'è anche la sicurezza di un quartiere". Anche per il sindaco Stefano Lo Russo "è l'esempio più virtuoso di utilizzo dei fondi pubblici. Il ridisegno della città futura doterà Torino di grandi infrastrutture ma si occuperà anche di cose apparentemente minute ma che faranno la differenza per la qualità della vita ed è anche un modo per far ripartire l'economia, un'occasione per poter dare lavoro". (ANSA).