Ambiente: Alba, nuovo ufficio Aipo in ex palazzo Giustizia

(ANSA) - ALBA (CUNEO), 11 LUG - E' stato inaugurato oggi ad Alba un nuovo ufficio dell'Aipo, l' Agenzia Interregionale per il fiume Po, che si aggiunge a quelli di Torino-Moncalieri, Alessandria e Casale Monferrato. La nuova sede, all'interno dell'ex palazzo di Giustizia oggi polo di servizi, sarà pienamente operativa dopo l'estate con 5 unità di personale.

Obiettivo, il monitoraggio del Tanaro e dei suoi affluenti.

Il nuovo ufficio avrà competenza sul fiume Tanaro per un tratto di circa 100 km da Ceva fino ad Alba, sul torrente Grana Mellea da Savigliano Cavallermaggiore, sul torrente Maira da Busca a Lombriasco, e sul torrente Varaita da Costigliole Saluzzo a Casalgrasso. Ci sarà anche un breve tratto della stura di Demonte, il tutto per un totale di circa 200 km.

Presenti al taglio del nastro il sindaco di Alba Carlo Bo, l'assessore regionale alle Opere pubbliche e Difesa del suolo del Piemonte Marco Gabusi, e il direttore di Aipo Luigi Mille.

"Il territorio in cui si apre questo nuovo servizio - ha sottolineato Gabusi, componente del Comitato di indirizzo dell'Agenzia - è stato colpito spesso da eventi calamitosi, e non parliamo solo di Alba, ma dell'ampia provincia di Cuneo, dove soprattutto nelle aree toccate dal Tanaro ci sono criticità importanti. Abbiamo perciò deciso di aprire un ufficio Aipo, portando i servizi vicino a chi ne ha bisogno". (ANSA).