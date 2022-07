Torino Fashion Week presenta 8 brand indipendenti

(ANSA) - TORINO, 09 LUG - Lunedì 11 luglio gli studenti di tre scuole di moda torinesi e otto stilisti emergenti presenteranno le loro collezioni a Villa Sassi, sulla prima collina di Torino, aprendo nel pomeriggio la sfilata 'Made in Italy' di Cna Federmoda, nell'ambito della settima Torino Fashion Week.

In sfilata i marchi Fioridiluna della italo-vietnamita Nga Dang che propone abiti realizzati all'uncinetto, Soho di Daniela Bosco che fa della sostenibilità il punto di forza, Anyta Style di Sara Marrari specializzato in abbigliamento per il ballo, Camden Style di Rossella Calabrò che vede protagonisti corsetti e stringivita, Inside di Carmen Miucci con capi dal taglio sartoriale, Daiana Rat alla sua prima passerella con abiti pieni di vitalità e colore, Laboratorio Sartoriale di Federica Pitton con vestiti su misura.

In abbinamento, i gioielli green Patrizia J di Patrizia Giachero, realizzati con i materiali del bosco. (ANSA).