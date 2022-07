Assegnate deleghe Asti, Bilancio a consigliere Berzano

(ANSA) - ASTI, 09 LUG - Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha illustrato il conferimento delle deleghe ai consiglieri.

Confermate lo Sport a Walter Rizzo, le Politiche Giovanili a Denis Ghiglione, Frazioni e Cimiteri a Piero Ferrero. Il consigliere comunale Renato Berzano si occuperà di Bilancio e Partecipate. "Forse è la prima volta che un consigliere cura il Bilancio. - sottolinea Rasero - Non c'è figura nella maggioranza che possa avere le sue competenze in questo campo. È stato il nostro punto di riferimento nel corso dei cinque anni precedenti e deve continuare a esserlo". A Marco Galvagno la delega di Rappresentanza e Partecipazione agli organismi associativi sovracomunali. Il sindaco mantiene al momento le deleghe alla Legalità e Affari Legali, così come Palio e Trasporti.

"Non è il sindaco che vince da solo, - conclude Rasero ma un gruppo di persone che credono in un progetto. La squadra vuole essere più allargata possibile. I consiglieri comunali sono e saranno l'ossatura di questi prossimi cinque anni, come lo sono stati in quelli precedenti". (ANSA).