Alimentare: Giovanni Rana cittadino onorario di Moretta

(ANSA) - MORETTA (CUNEO), 07 LUG - L'imprenditore veronese Giovanni Rana, patron del colosso alimentare specializzato nella produzione di pasta fresca, ha ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune di Moretta (Cuneo), dove quattro anni fa la famiglia Rana ha rilevato lo stabilimento Buitoni.

"Poche altre personalità italiane - ha sottolineato il sindaco Gianni Gatti - hanno contribuito in modo tale e così incisivo al rilancio industriale del nostro paese".

Nello stabilimento di Rana a Moretta, è stata triplicata l'occupazione rispetto alla precedente attività.

"Sono emozionato - ha raccontato Giovanni Rana - fino a 4 anni fa non conoscevo Moretta e la provincia di Cuneo, me ne sono innamorato. È una terra di grandi lavoratori, di grandi maestranze" (ANSA).