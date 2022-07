Iren: Torino, solo 12% ha usufruito bonus teleriscaldamento

(ANSA) - TORINO, 06 LUG - A oggi solo il 12% della platea di 16.000 potenziali beneficiari ha presentato la domanda per ottenere il bonus teleriscaldamento di Iren fino a 750 euro. Lo hanno detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e il presidente del gruppo Iren, Luca Dal Fabbro, durante la presentazione del piano Iren per 800 edifici comunali torinesi.

Il bonus è stato prorogato.

"Stiamo lavorando molto con il Comune di Torino per intercettare quell'88% di cittadini che ancora non lo hanno chiesto pur avendone diritto, perché il nostro obiettivo è raggiungere il 100% delle famiglie che ne hanno diritti" ha spiegato Dal Fabbro. "Le bollette di teleriscaldamento sono state da subito una grande preoccupazione della città. Il Comune è intervenuto con Iren per fare in modo che ci fossero risorse per aiutare le persone che avevano determinati parametri reddituali in base alla certificazione Isee. Ora stiamo valutando una possibile campagna di comunicazione", ha detto il sindaco.

Il bonus può essere richiesto da tutte le famiglie che dispongono di un contratto di teleriscaldamento per la propria abitazione attivo tra il primo ottobre 2021 e il 31 maggio 2022 e con Isee non superiore a 12.000 euro, estendibile a 20.000 euro in caso di almeno 4 figli a carico. (ANSA).