Cuneo, Rondò dei talenti inaugura con 3 giorni di spettacoli

(ANSA) - CUNEO, 30 GIU - Apre le porte al pubblico il nuovo "Rondò dei talenti" di Cuneo, con tre giorni di laboratori e spettacoli promossi dalla Fondazione Crc in collaborazione con Mirabilia. Si comincia alle 18 di venerdì 8 luglio con lo spettacolo di danza aerea "Pensa verticale". Il Rondò è il nuovo polo educativo della città di Cuneo, voluto dalla Fondazione Crc, che ha convertito l'ex sede di Ubi Banca in via Gallo, un edificio di 4 piani.

Il Rondò dei Talenti offre al piano terra un'area di accoglienza, al primo piano aule e spazi per la formazione, al secondo e terzo piano la Città dei Talenti (nata per accompagnare alle scelte bambini e ragazzi nella fascia d'età 7-13 anni) e il quarto e ultimo piano dedicato a incontri e conferenze. Spettacoli ed esibizioni fino a domenica 10 luglio: il programma completo è disponibile sul sito rondodeitalenti.it "Dopo tre anni di lavoro, la Fondazione Crc è lieta di inaugurare un intervento che cambia il volto della città di Cuneo, rigenerando e restituendo a tutti uno spazio abbandonato da tempo: un nuovo polo di formazione, educazione e orientamento che potrà diventare un'eccellenza e un riferimento a livello non solo regionale" dice Ezio Raviola, presidente della Fondazione Crc. (ANSA).