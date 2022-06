(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Per il secondo anno consecutivo Intesa Sanpaolo Assicura sostiene gli StemDays di Torino, un'iniziativa dedicata a formazione scientifica e parità di genere e rivolta a 40 ragazze di terza e quarta superiore interessate alle tecnologie che stanno cambiando il mondo.

Intesa Sanpaolo Assicura mette a disposizione delle studentesse una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per il periodo del campus e un voucher per svolgere una visita di prevenzione presso un noto centro medico di Torino.

"Continua il nostro sostegno verso la Fondazione Human+ e a questa iniziativa che - spiega il responsabile commerciale di Intesa Sanpaolo Assicura, Mauro Palonta - coniuga i temi della formazione, della digitalizzazione e dell'inclusione in un unico contesto. Crediamo sia fondamentale fornire ai giovani delle occasioni in cui possano sperimentare e diventare consapevoli dell'impatto che la trasformazione digitale avrà sul loro futuro e della necessità di contribuire a progettare un domani protetto da imprevisti. Con questo progetto confermiamo inoltre, ancora una volta, il nostro supporto al territorio torinese. Per gli stessi motivi, la Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo sostiene il Master in Insurance Innovation, un percorso formativo unico, che si svolge anch'esso a Torino, finalizzato a formare figure professionali in grado di contribuire in modo significativo alla trasformazione digitale e alle sfide di sostenibilità e innovazione del settore assicurativo". (ANSA).