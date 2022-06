Ciclismo: Uncem,più risorse a Castellania capoluogo di sport

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Si disputa oggi a Castellania (Alessandria) e sui colli tortonesi La Mitica, corsa di bici d'epoca costruite prima del 1987. "Come al Ghisallo e a Cesenatico, a Castellania Coppi si celebra ogni giorno, ogni istante, una messa laica che spinge a fare memoria e a esaltare il ciclismo mitico di Fausto e Serse. - sottolinea Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem, l'unione dei comuni e degli enti montani - Si viene in silenzioso pellegrinaggio, ritrovando amici e punti avanzati del patrimonio culturale del Grande Ciclismo. Il Sindaco Sergio Vallenzona e quella piccola comunità di duecento cittadini, con quindicimila turisti l'anno, sono nel 'santuario laico del ciclismo" per eccellenza. E hanno bisogno del supporto di tutte le Istituzioni, Coni, Ministeri competenti, Regione, Unione montana di Comuni. Uncem è con Castellania Coppi per sostenere una serie di importanti progetti che hanno bisogno di risorse e che possono rendere ancor di più questo paese un vero 'capoluogo dello sport', non solo in occasione della Mitica e degli anniversari. C'è un gran lavoro da fare che siamo certi vedrà unite tutte le forze istituzionali e anche RCS Sport, che qui potrà portare nuovamente il Giro".

(ANSA).