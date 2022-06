Tra i colli di Coppi sulle bici storiche, si corre La Mitica

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - In sella a bici storiche, tra i colli cari a Fausto Coppi. Domenica 26 giugno si corre 'LaMitica', con partenza e arrivo al paese del Campionissimo, Castellania (Alessandria). Organizzata dall'Associazione dei Colli, è aperta a chi ha almeno 15 anni, con quattro possibilità di scelta per il percorso: corto, 55 chilometri e un dislivello di 650 metri, medio, 72 km e dislivello di 716, lungo, 90 km e 745 metri, hors categorie, 100 km e 1.059 metri di dislivello.

Il regolamento impone l'uso di 'bici eroiche': costruite prima del 1987 (e non da ciclocross o cronometro), con telaio in acciaio, leve del cambio sul tubo oblungo del telaio, pedali con fermapiedi e cinghietti, fili dei freni esterni al manubrio.

L'iscrizione è ancora possibile in questo weekend, al costo di 35 euro per i tesserati e 40 per non tesserati e stranieri, compresa la quota dell'assicurazione.

La Mitica è la sesta tappa del Giro d'Italia d'epoca ed è vissuta con particolare attesa, ricorrendo i 70 anni dell'accoppiata Giro-Tour di Fausto Coppi e gli 80 anni del suo record dell'ora.

"La storia che lega Alessandria e il territorio circostante alla bicicletta è ricca di testimonianze eccellenti - commenta Roberto Cava, presidente di Alexala, l'agenzia di promozione del turismo alessandrina - Non è un caso che sulle nostre colline siano cresciuti grandi campioni: su tutti Fausto Coppi e Costante Girardengo, ma anche Giovanni Cuniolo, Luigi Malabrocca. E altri corridori ciclisti noti e meno noti hanno trovato sulle nostre colline le strade più adatte a formarsi".

