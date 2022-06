Quattro incendi a Isola Sant'Antonio, nell'Alessandrino

(ANSA) - ISOLA SANT'ANTONIO, 24 GIU - Intervento dei vigili del fuoco delle sedi di Alessandria, Voghera e Pavia per quattro incendi che stanno interessando la zona degli argini lungo il Po a Isola Sant'Antonio (Alessandria).

Come fa sapere il sindaco, Cristian Scotti, al momento sono interessate la zona della Casa di Caccia (già a fuoco il 19 giugno) e altre 3. Non risulterebbe coinvolta quella dove la sera del 20 giugno è stata ritrovata l'auto con all'interno resti umani carbonizzati. L'attività delle squadre è resa difficile da temporali, rovesci e forti raffiche di vento, che stanno interessando la Bassa Valle Scrivia al confine con la provincia di Pavia. (ANSA).