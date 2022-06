Energia: Prime Power emette primo Minibond short term

(ANSA) - TORINO, 24 GIU - L'azienda torinese Prime Power, attiva dal novembre 2020 nel commercio di energia elettrica, ha emesso il suo primo 'Minibond Short Term' di massimi 1 milione nell'ambito del progetto "Master per emittenti seriali" con l'assistenza di Frigiolini & Partners Merchant e il coinvolgimento di Banca Valsabbina e Cassa di Risparmio di Asti.

L'emissione, destinata alle pmi, è collocata sul portale di crowdfunding Fundera, controllato da 'F&P Merchant', primo autorizzato da Consob a collocare minibond sul mercato primario e primo a essere accreditato presso Sace per il rilascio della 'Garanzia Italia' sui minibond.

Prime Power ha come capogruppo la multiutility company 'uBroker, nclusa tra le 1.000 imprese europee a maggior sviluppo dal Financial Times.

"Un risultato sensazionale cui abbiamo contribuito mettendo a frutto tutto il know-how che, in un lustro, ci ha permesso di passare da start-up a grande impresa. la nostra partecipata Prime Power Srl che si appresta a chiudere il 2022 con un fatturato previsionale superante quota 100 milioni di euro", commenta Cristiano Bilucaglia, presidente di 'uBroker Srl', (ANSA).